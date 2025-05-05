«Опаснее всего, если вирус, который перейдет от животных к человеку, будет передаваться от человека к человеку. Пока этого не произошло. Ситуация с гриппом свиней, птиц или человека не нова, она происходит из года в год и пока не привела ни к каким драматическим последствиям, поэтому поводов для алармистских настроений я не вижу. Самый объективный источник информации — Роспотребнадзор, который, помимо прочего, занимается отслеживанием ситуации с изменением вируса гриппа именно в аспекте опасности для человека. Ситуация контролируется, рисков не больше, чем было год назад. С сезонным гриппом проблем не меньше, но с ним справляются, в том числе и вакцинацией», — сказал Колбасов.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на то, что птичий грипп уже научился заражать около 50 видов млекопитающих, он все еще не перешел в полной мере на людей и не умеет передаваться от человека к человеку.

