Опасность распространения птичьего гриппа на свиней назвали преувеличенной
Ситуация с гриппом птиц, свиней и человека повторяется из года в год, ни к каким драматическим последствиям она пока не привела, сказал НСН Денис Колбасов.
Опаснее всего, если вирус птичьего гриппа будет распространяться от человека к человеку, однако этого пока не произошло, паниковать из-за того, что он может распространиться на поголовье свиней, не стоит. Об этом НСН заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов.
Если международная вспышка птичьего гриппа распространится на поголовье свиней в Европе, они станут «опасной вирусной лабораторией», поскольку от свиней патоген может передаваться человеку. Об этом в интервью Financial Times заявил исполнительный директор Европейского союза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл. По мнению Колбасова, опасность такого варианта развития событий сильно преувеличена.
«Опаснее всего, если вирус, который перейдет от животных к человеку, будет передаваться от человека к человеку. Пока этого не произошло. Ситуация с гриппом свиней, птиц или человека не нова, она происходит из года в год и пока не привела ни к каким драматическим последствиям, поэтому поводов для алармистских настроений я не вижу. Самый объективный источник информации — Роспотребнадзор, который, помимо прочего, занимается отслеживанием ситуации с изменением вируса гриппа именно в аспекте опасности для человека. Ситуация контролируется, рисков не больше, чем было год назад. С сезонным гриппом проблем не меньше, но с ним справляются, в том числе и вакцинацией», — сказал Колбасов.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на то, что птичий грипп уже научился заражать около 50 видов млекопитающих, он все еще не перешел в полной мере на людей и не умеет передаваться от человека к человеку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru