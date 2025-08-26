Онищенко назвал штаммы, которые будут доминировать в предстоящем сезоне
В новую вакцину на сезон гриппа включены штаммы: вирус типа А (H1N1) Victoria, вирус типа А H3N2 и вирус B Austria линии Victoria, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Сегодня эпидемиологи проводят специальный мониторинг и могут с точностью сказать, какие штаммы будут доминировать в предстоящем сезоне. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Утвержден состав вакцин, в северные регионы доставлено уже порядка 30% доз, предназначенных для вакцинации. Какие штаммы вошли в вакцину в сезон гриппа 2025-2026 года в северном полушарии: вирус типа А (H1N1) Victoria, вирус типа А H3N2, вирус B Austria линии Victoria, и в четырехвалентной вакцине произошла замена – это вирус типа А (H1N1) Victoria. Все остальное осталось неизменно. У нас изготавливаются детские и взрослые вакцины трехвалентные и четырехвалентные. Эти вирусы будут доминировать в этом сезоне, я говорю это с уверенностью, так как это уже 20-летняя практика. Однако раньше не было мониторинга, а сегодня у нас есть такое понятие, как изготовление актуальных вакцин. То, что я назвал, это и есть актуальные штаммы. Если мы своевременно проведем вакцинацию, тогда очень резко снизим возможный уровень заболеваемости. Сейчас Минздрав закупил более 70 млн доз вакцины, и по всей стране начинается сезон прививок», - рассказал он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что ровно через неделю в РФ начнется подъем заболеваемости в школах, который связан с тем, что с 1 сентября дети будут активно обмениваться не только новостями после лета, но и различными вирусами.
