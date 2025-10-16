Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
Сегодня аптеки выведены из системы здравоохранения, пока они не вернутся в нее, ни о каких полноценных медицинских консультациях в аптеках речи идти не может, сказал НСН Ян Власов.
Ответственный фармацевт обязательно расскажет покупателям о более дешевых аналогах лекарств, однако аптеки — это коммерческая инфраструктура, которую вывели из системы здравоохранения. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«Если фармацевт ответственный, вменяемый, он исполняет свои обязанности и сообщает покупателям о более дешевых лекарственных препаратах. В аптечных сетях работают высококвалифицированные люди, которые проходят серьезный отбор, имеют определенные моральные устои. Задача фармацевта — консультирование по конкретному вопросу и снижение нагрузки на первичное медицинское звено, потому что треть людей, которые идут в аптеку, потом не идут в поликлинику. Фармацевт берет на себя функцию информатора. Сегодня, как это ни печально, аптека выведена за скобки системы здравоохранения, это коммерческая структура. На протяжении последних десять лет мы боремся, чтобы вернуть аптеки в лоно системы здравоохранения. До тех пор, пока этого не произойдет, ни о каких медицинских консультациях и о выписке аптеками медицинских справок речи идти не может», — сказал Власов.
Ранее исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что сегодня на российском рынке лекарств появились препараты из Индии и Китая, однако пока их немного: 70% лекарственных препаратов на полках аптек — отечественного производства.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru