«Если фармацевт ответственный, вменяемый, он исполняет свои обязанности и сообщает покупателям о более дешевых лекарственных препаратах. В аптечных сетях работают высококвалифицированные люди, которые проходят серьезный отбор, имеют определенные моральные устои. Задача фармацевта — консультирование по конкретному вопросу и снижение нагрузки на первичное медицинское звено, потому что треть людей, которые идут в аптеку, потом не идут в поликлинику. Фармацевт берет на себя функцию информатора. Сегодня, как это ни печально, аптека выведена за скобки системы здравоохранения, это коммерческая структура. На протяжении последних десять лет мы боремся, чтобы вернуть аптеки в лоно системы здравоохранения. До тех пор, пока этого не произойдет, ни о каких медицинских консультациях и о выписке аптеками медицинских справок речи идти не может», — сказал Власов.

Ранее исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что сегодня на российском рынке лекарств появились препараты из Индии и Китая, однако пока их немного: 70% лекарственных препаратов на полках аптек — отечественного производства.

