Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры
Депутаты Госдумы отклонили законопроект, предлагающий передачу в специализированные реабилитационные центры и приюты цирковых животных, не подлежащих выпуску в естественную среду обитания.
В комитете нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды указали, что в результате принятия законопроекта могут исчезнуть нескольких видов циркового искусства, например, представления с дрессированными хищниками.
«Под запретом могут оказаться... и номера с дрессированными лошадьми, собаками, кошками и другими животными, включая голубей и кроликов, которых используют, например, иллюзионисты», - отметили депутаты.
Также отмечается, что отсутствуют гарантии того, что такие животные будут содержаться в центрах лучших условиях, нежели в цирках.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня запретить цирки с животными невозможно, так как зверей просто некуда будет деть.
