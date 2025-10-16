Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, предлагающий передачу в специализированные реабилитационные центры и приюты цирковых животных, не подлежащих выпуску в естественную среду обитания.

В комитете нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды указали, что в результате принятия законопроекта могут исчезнуть нескольких видов циркового искусства, например, представления с дрессированными хищниками.

«Под запретом могут оказаться... и номера с дрессированными лошадьми, собаками, кошками и другими животными, включая голубей и кроликов, которых используют, например, иллюзионисты», - отметили депутаты.

Также отмечается, что отсутствуют гарантии того, что такие животные будут содержаться в центрах лучших условиях, нежели в цирках.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня запретить цирки с животными невозможно, так как зверей просто некуда будет деть.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
