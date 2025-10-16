Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти

Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти. Об этом на международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти, что «примерно на процент ниже, чем в прошлом году».

«Хочу обратить внимание... это происходит в соответствии с договорённостями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение», - указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:Владимир ПутинНефтьРоссия

