Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти. Об этом на международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти, что «примерно на процент ниже, чем в прошлом году».
«Хочу обратить внимание... это происходит в соответствии с договорённостями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение», - указал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
- Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
- Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
- «Берут больше и дороже»: Какие лекарства сегодня выбирают покупатели
- Путин: Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе
- Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов
- Вирусолог исключил эпидемию туберкулеза на Дальнем Востоке
- Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа
- Почему Трамп не решится ввести пошлины в 500% против Китая
- «Собачий расизм!»: В России возмутились новому списку опасных пород
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru