«В мире такие вакцины есть, но для нас она имеет меньшую актуальность, потому что у нас денге практически нет. В основном это привозные случаи из южных стран. Я даже не понимаю, зачем они делают эту вакцину. У нас единичные случаи, а это не смертельная болезнь. В жарких странах от этой болезни прививают, есть необходимость, а у нас просто галочку хотят поставить», - отметил он.

Чумаков объяснил, что СМИ остро реагируют на любой завозной случай лихорадки.

«После пандемии коронавируса СМИ очень реагируют на любой случай. Мне приходится часто комментировать завозные случаи, говорить, что это ничего страшного, что заразиться никак нельзя от этого человека. Для распространения этой болезни должен быть природный очаг, должны быть насекомые, которые это передают. От человека к человеку болезнь не переходит. Наверное, мы сможем эти вакцины куда-то поставлять. Но я не думаю, что это будет большая прибыль, что это оправдает вложения в создание вакцины. Для этого нужен международный патент, например, это очень непростой процесс», - рассказал собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила о необходимости обсудить возможность включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

