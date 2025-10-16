Четыре мирных жителя Белгородской области были ранены при атаках ВСУ

В Белогордской области в результате ударов ВСУ были ранены четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.





По его словам, в селе Илёк-Кошары Ракитянского района FPV-дрон атаковал рейсовый автобус. В результате ранения получили водитель и две женщины.