Четыре мирных жителя Белгородской области были ранены при атаках ВСУ
В Белогордской области в результате ударов ВСУ были ранены четыре человека. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Илёк-Кошары Ракитянского района FPV-дрон атаковал рейсовый автобус. В результате ранения получили водитель и две женщины.
Ещё одна женщина была ранена в результате удара беспилотника по частному дому в селе Гора-Подол Грайворонского округа.
«Для обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в селе Дорогощь Грайворонского округа беспилотник атаковал парковку коммерческого предприятия, погиб местный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
