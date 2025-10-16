Это форсированная реиндустриализация страны через малые города, ландшафтно-усадебная, малоэтажная урбанизация совершенно другого типа. Не человейники, а тканевое расселение. Сегодня 65% всего жилья - это индивидуальное жилищное строительство, то есть люди сами уже эту урбанизацию по сути реализуют. Другое качество жизни и другие культурные возможности. Нужно создать возможность для людей содержательно мигрировать по стране, то есть жить в двух-трех точках. Человек не должен быть заперт в каком-то месте, в том числе в Москве», - считает Крупнов.

По словам демографа, у молодежи есть потребность работать удаленно и переезжать в более спокойные места для жизни, государство должно брать на вооружение и управлять этими трендами.

«Просто никто этим не занимается. Разговоров много про малые города, но никакой системной политики нет. Среди зумеров стало модно работать удаленно, переезжать куда-нибудь в спокойные места. Но государство должно управлять этими трендами, задать стратегические сквозные проекты, опираясь на тренды и переформатируя их, а также задавая новые. Но у нас государство куда-то все время пропадает», - считает Крупнов.

Согласно исследованию фонда, Малоярославец в Калужской области Богучар в Воронеже, Усолье в Пермском крае, Свирск в Иркутской области добились хорошего притока населения за десять лет между переписями. Всего увеличили численность 154 малых города, почти каждый пятый. Однако Крупнов обратил внимание, что увеличение может быть связано просто с транзитной миграцией.

«Все эти миграционные цифры очень лукавы. Ряд малых городов выступают промежуточными: люди переезжают из деревни в какой-то малый городишко или большую деревню, затем в побольше город, областной центр, а потом в Москву или, к сожалению, в Европу или Азию. Поэтому сложно сказать, о чем свидетельствуют транзитные миграционные цифры. Эти люди просто транзитные, вокзальные, перед переездом в другой город с большей зарплатой. Давайте посмотрим, что будет через пять-десять лет. Никаких исследований не ведется, никаких структурных точных цифр нет. Берутся формальные цифры, из них делаются какие-то совершенно произвольные выводы», - пояснил демограф.

В заброшенных населенных пунктах в РФ необходимо по примеру Японии создавать условия для жизни, ранее заявил НСН вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.

