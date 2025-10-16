Актриса из «Кибердеревни» призналась, что боится нейросетей
Актриса из сериала «Кибердеревня» Влада Лукина призналась спецкору НСН, что ее пугает то, насколько реалистичные образы создает искусственный интеллект.
Актриса из сериала «Кибердеревня» Влада Лукина призналась спецкору НСН, что несмотря на сай-фай тематику кинопроекта, в котором она участвует, лично ее пугает быстрый темп развития искусственного интеллекта (ИИ).
Накануне в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера второго сезона «Кибердеревни», где побывал и спецкор НСН. Перед показом двух первых серий из нового сезона зрителям проект представили руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев и режиссер Сергей Васильев, а также исполнители главных ролей и артисты сериала – Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Маргарита Силаева, Влада Лукина, Валерия Репина, Ольга Жевакина, Никита Полицеймако и другие. Лукина отметила, что научно-фантастическая комедия не пропагандирует использование ИИ.
«Искусственный интеллект начинает меня пугать. Меня пугает то, насколько это все стало реалистично. Конечно, хотелось бы, чтобы в российском кино роли исполняли реальные люди с настоящими эмоциями. Я за людей! Я бы хотела жить без искусственного интеллекта, но вот если придумают телепорт, я буду счастлива. Я не считаю, что "Кибердеревня" как-то популяризирует ИИ. Несмотря на то, что "кибер", это больше человеческая русская душа», — сказала собеседница НСН.
Исполнитель одной из главных ролей Сергей Чихачёв (на фото сверху), в свою очередь, в беседе со спецкором НСН выразил восхищение игрой Павла Деревянко.
«Мне второй сезон кажется удачнее первого, потому что в нем все цеха работали уже с учетом ошибок первого сезона. Вторая серия, где Деревянко играет одичавшего москвича, — чистое шампанское. Деревянко включился блестяще. Я не ожидал, что он прямо так отдаваться будет, ведь для него это проходной проект — всего несколько смен. А он приехал, включился так, как на газ всей ногой! Он играл, заряжал собой всех», — заявил собеседник НСН.
Сюжет второго сезона разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя обретает небывалую силу, вселившись в тело Барагозина, а Николай оказывается в космической тюрьме. Вместе с другом Робогозиным герою предстоит выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов Гале. В трейлере проекта можно увидеть Москву с одичавшими жителями столицы и Павлом Деревянко в роли предводителя племени «патриков», славящийся своей хмурой погодой и мостами над пропастями Юпитербург и Иваново Голограмс — штаб-квартиру одноименной корпорации с киберневестами и прялками судьбы, родину голограммы Гали.
Премьера второго сезона сериала запланирована на 18 октября. Всего выйдет 10 эпизодов — по одному в неделю, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
- Путин призвал не перекладывать затраты энергокомпаний на тарифы
- Названы способы вернуть зумеров в малые города
- Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры
- Актриса из «Кибердеревни» призналась, что боится нейросетей
- Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
- Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
- Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
- «Берут больше и дороже»: Какие лекарства сегодня выбирают покупатели
- Путин: Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru