Исполнитель одной из главных ролей Сергей Чихачёв (на фото сверху), в свою очередь, в беседе со спецкором НСН выразил восхищение игрой Павла Деревянко.

«Мне второй сезон кажется удачнее первого, потому что в нем все цеха работали уже с учетом ошибок первого сезона. Вторая серия, где Деревянко играет одичавшего москвича, — чистое шампанское. Деревянко включился блестяще. Я не ожидал, что он прямо так отдаваться будет, ведь для него это проходной проект — всего несколько смен. А он приехал, включился так, как на газ всей ногой! Он играл, заряжал собой всех», — заявил собеседник НСН.

Сюжет второго сезона разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя обретает небывалую силу, вселившись в тело Барагозина, а Николай оказывается в космической тюрьме. Вместе с другом Робогозиным герою предстоит выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов Гале. В трейлере проекта можно увидеть Москву с одичавшими жителями столицы и Павлом Деревянко в роли предводителя племени «патриков», славящийся своей хмурой погодой и мостами над пропастями Юпитербург и Иваново Голограмс — штаб-квартиру одноименной корпорации с киберневестами и прялками судьбы, родину голограммы Гали.

Премьера второго сезона сериала запланирована на 18 октября. Всего выйдет 10 эпизодов — по одному в неделю, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».