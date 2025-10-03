Вирусолог Викулов предупредил об опасности вируса Коксаки для детей
Описаны случаи гибели от вируса Коксаки ослабленных детей младших возрастных групп, заявил в беседе с НСН вирусолог Георгий Викулов.
При тяжелом течении заболевания, вызванного вирусом Коксаки, нередко развиваются менингит и миокардит, но это происходит крайне редко, заявил НСН директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов.
Вирусом Коксаки массово заражаются дети по всей России: болезнь приносят из детских садов, сообщает Telegram-канал BAZA. По его данным, жалобы на заражение поступают от родителей из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. В основном, заразившиеся — дети от 3 до 6 лет.
Викулов подчеркнул, что в России не эпидемия, а вспышечная заболеваемость вирусом Коксаки.
«Коксаки – вирус, который хорошо известен нашим специалистам. Сейчас в России не эпидемия, а вспышечная заболеваемость, которая происходит при скученности детского населения. Наиболее часто заражение этим вирусом происходит на курортах в период отпусков. Опасно заболевание для маленьких детей. Для них это может быть серьезной инфекцией. Подъемы заболеваемости происходят ежегодно летом и осенью. Чаще всего Коксаки протекает в легкой форме, поэтому оснований, чтобы как-то очень сильно беспокоиться по этому поводу в настоящий момент нет. При этом, двукратное повышение температуры тела до 39 градусов по Цельсию - не критерий тяжелого течения заболевания. При тяжелом течении нередко развиваются менингит и миокардит, но это происходит крайне редко. К сожалению, описаны случаи гибели от этой инфекции ослабленных детей младших возрастных групп», - отметил вирусолог.
По его словам, вакцины от вируса Коксаки нет. Чтобы не заразиться, следует соблюдать правила личной гигиены.
«Основные симптомы заболевания: температура, болезненная сыпь на стопах и ладонях, в ротовой полости, в районе ягодиц, а также боли в горле и мышцах. Чтобы не заразиться, следует использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду. Следует избегать контактов с заболевшими или с людьми, у которых есть признаки респираторных кишечных инфекций, а также соблюдать правила личной гиены, мыть руки после посещения улицы, мест за пределами квартиры, после посещения туалета и перед едой», - рассказал Викулов.
Ранее заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предупредил россиян о вирусе Коксаки в Турции.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru