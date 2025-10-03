При тяжелом течении заболевания, вызванного вирусом Коксаки, нередко развиваются менингит и миокардит, но это происходит крайне редко, заявил НСН директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов.

Вирусом Коксаки массово заражаются дети по всей России: болезнь приносят из детских садов, сообщает Telegram-канал BAZA. По его данным, жалобы на заражение поступают от родителей из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края. В основном, заразившиеся — дети от 3 до 6 лет.