Путин призвал не перекладывать затраты энергокомпаний на тарифы
Энергокомпании не должны механически перекладывать свои затраты на тарифы, а значит и на потребителей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели», он указал, что для этого следует применять более гибкие решения, в том числе нормативные инновации, управление спросом и поддержку инвестиций в ТЭК.
«Жду от правительства предложений на этот счёт... мы обсудим их на отдельном совещании в ближайшее время», - заключил глава государства.
Ранее Путин предложил депутатам подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
- Путин призвал не перекладывать затраты энергокомпаний на тарифы
- Названы способы вернуть зумеров в малые города
- Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры
- Актриса из «Кибердеревни» призналась, что боится нейросетей
- Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
- Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
- Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
- «Берут больше и дороже»: Какие лекарства сегодня выбирают покупатели
- Путин: Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru