Путин призвал не перекладывать затраты энергокомпаний на тарифы

Энергокомпании не должны механически перекладывать свои затраты на тарифы, а значит и на потребителей. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«По сути свинство»: В каких регионах России рекордно выросли тарифы ЖКХ

Выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели», он указал, что для этого следует применять более гибкие решения, в том числе нормативные инновации, управление спросом и поддержку инвестиций в ТЭК.

«Жду от правительства предложений на этот счёт... мы обсудим их на отдельном совещании в ближайшее время», - заключил глава государства.

Ранее Путин предложил депутатам подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

