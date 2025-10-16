«Поднаелись американизацией»: Бабкина объяснила популярность народного жанра

Россияне устали от европейской и американской культур. Об этом NEWS.ru заявила народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.

По её словам, всплеск интереса к народному жанру связан с тем, что граждане «поднаелись европеизацией и американизацией», и артистам следует эти воспользоваться.

«Надо воспользоваться тем, кто работает с народным жанром, закрепиться и предлагать не назидательные варианты», — заключила певица.

Ранее диджей, продюсер и ведущая Катя Гусева заявила «Радиоточке НСН», что сегодня современные версии народных песен очень «залетают» народу.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
