Мясников заявил об эпидемии страшнее коронавируса
По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, эпидемия ожирения, которая охватила мир, опаснее пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Лишний вес приводит к развитию диабета, онкологических заболеваний, а также - к инфарктам и инсультам. При этом, отмечает Мясников, около 40 процентов населения планеты страдают от ожирения.
«Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились», — заявил медик.
Мясников назвал причины появления лишнего веса. Первая – социальная - связана с неправильными пищевыми привычками родителей, которые они прививают детям. Вторая – генетическая - диабет у матери.
По данным врача, к ожирению может также приводить вирус.
Ранее кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, почему России не помешало бы перенять опыт Японии в контроле за объёмами талии населения.
«Существенное превышение нормальных показателей является признаком развития или уже наличия метаболического синдрома, включающего и абдоминальное ожирение, и уже формирующуюся инсулинорезистентность, и вытекающий отсюда сахарный диабет второго типа. И риски по ишемической болезни сердца, и по онкологи, и по деменции в перспективе. Поэтому за окружностью талии должен следить каждый гражданин. При этом не стоит забывать, что все мы с вами эклектичны и различны. Кто-то выше, кто-то ниже. Также нужно помнить про различия для мужчин и женщин. Если объём талии у представителя сильной половины человечества начинает превышать 94 сантиметра, то тут уже и начинает формироваться тот самый риск в виде абдоминального жира. А если сантиметровая ленточка останавливается на цифре 102 сантиметра, то это уже метаболический синдром. У женщин талия должна быть не более 80 сантиметров», - подчеркнула диетолог.
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