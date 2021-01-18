В ВОЗ рассказали, сколько дней человек с COVID-19 заразен

Человек после появления первых симптомов коронавируса может оставаться заразным в течение 8-9 дней. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она уточнила, что инфекционный период может быть длительнее у тяжелобольных пациентов. При этом большинство больных заразны около недели, пишет «Российская газета».

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Кроме того, представитель организации отметила, что человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР на протяжении многих недель после заражения. Это не означает, что он заразен, передает РЕН ТВ.

ВОЗ рекомендует выдерживать двухнедельный карантин для всех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом – таков инкубационный период COVID-19.

Вуйнович отметила, что в последние дни в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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