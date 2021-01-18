В ВОЗ рассказали, сколько дней человек с COVID-19 заразен

Человек после появления первых симптомов коронавируса может оставаться заразным в течение 8-9 дней. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она уточнила, что инфекционный период может быть длительнее у тяжелобольных пациентов. При этом большинство больных заразны около недели, пишет «Российская газета».