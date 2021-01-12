Ученые выявили «российский» штамм коронавируса

Штамм коронавируса с 18-ю новыми мутациями нашел коллектив ученых из четырех российских институтов. Они не исключили, что он может стать уникальным «российским» видом SARS-CoV-2, пишут «Известия».

Новый штамм был обнаружен у инфицированной коронавирусом 47-летней пациентки с диагнозом лимфома IV стадии (злокачественная опухоль).

Иммунолог объяснил, влияют ли особенности «британского» штамма коронавируса на длительность заболевания

Сообщается, что в апреле женщина проходила курс химиотерапии и заразилась COVID-19 в больнице.

Ученые отмечают, что среди мутаций найденного у нее вида вируса, часть совпадает с «британским» штаммом, также была обнаружена комбинация ΔF (как у зараженных норок в Дании). Ее опасность состоит в том, что она позволяет патогену быстро размножаться и нейтрализует антитела, передает Ura.ru.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил существования в России своего уникального штамма SARS-CoV-2, и объяснил, почему он пока не выявлен, пишет «Газета.ру».

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.

«В России может, даже скорее всего, сформироваться свой штамм. Если будут какие-то локальные особенности, то даже разные штаммы в разных регионах. Это вполне может быть», - сказал Юрин.

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ФОТО: pixabay.com
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