Ученые выявили «российский» штамм коронавируса

Сообщается, что в апреле женщина проходила курс химиотерапии и заразилась COVID-19 в больнице.

Ученые отмечают, что среди мутаций найденного у нее вида вируса, часть совпадает с «британским» штаммом, также была обнаружена комбинация ΔF (как у зараженных норок в Дании). Ее опасность состоит в том, что она позволяет патогену быстро размножаться и нейтрализует антитела, передает Ura.ru.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил существования в России своего уникального штамма SARS-CoV-2, и объяснил, почему он пока не выявлен, пишет «Газета.ру».

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.

«В России может, даже скорее всего, сформироваться свой штамм. Если будут какие-то локальные особенности, то даже разные штаммы в разных регионах. Это вполне может быть», - сказал Юрин.

