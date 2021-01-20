СМИ: вакцина Pfizer-BioNTech эффективна против «британского» штамма коронавируса
Вакцина, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, по всей видимости, защищает и от «британского» штамма коронавируса, передает ТАСС.
Ученые BioNTech не выявили разницы между тем, как антитела нейтрализуют различные штаммы коронавируса, включая «британский» . Однако у исследователей есть сомнения, что вакцина будет эффективна и против «южноафриканского» , но исследования еще не завершены.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал о тысяче мутаций коронавируса в России.
Болибок привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.
В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.
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