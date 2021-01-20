СМИ: вакцина Pfizer-BioNTech эффективна против «британского» штамма коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал о тысяче мутаций коронавируса в России.

Болибок привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.

В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости.

