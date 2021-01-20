Британский штамм коронавируса впервые выявлен в Пекине
Британский штамм коронавируса впервые выявлен в Пекине, передает РИА Новости.
В самом Китае его выявили еще в конце прошлого года.
Как сообщалось ранее, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову говорила, что британский штамм коронавируса к марту 2021 года может стать самым распространенным в России.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал о тысяче мутаций коронавируса в России.
Болибок привел данные исследований, по которым в России насчитали свыше тысячи мутаций, а в мире их больше 20 тысяч, хотя не все они приводят к формированию устойчивых штаммов, которые будут распространяться.
В свою очередь вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости, но не его патогенность.
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