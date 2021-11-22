В центре Гамалеи заявили об экспериментах по одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа

«Если мы будем говорить об эффективности, мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», — сообщил главе государства заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации с препаратом «Спутник V».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на коронавирус.

