Попова заявила, что всех переболевших COVID-19 нужно привить от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что граждане, переболевшие коронавирусом, входят в группу риска, сообщает ТАСС.

Эпидемиолог посоветовала не делать прививки от гриппа и COVID-19 одновременно

По её мнению, все они должны привиться от гриппа.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна ПоповаВакцинацияКоронавирусГрипп
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