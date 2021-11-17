Попова заявила, что больных ОРВИ будут обязательно проверять на COVID-19

На совещании по вопросам развития генетических технологий в России она отметила, что соответствующее решение «уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача».

«Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», - подчеркнула Попова.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в России потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране.

