Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19
17 ноября 202116:22
Президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране, сообщает ТАСС.
«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - напомнил Путин в ходе совещания по генетическим технологиям.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус граждане должны получать в течение суток после поступления материалов в лабораторию.
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17 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru