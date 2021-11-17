Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19

«Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом», - напомнил Путин в ходе совещания по генетическим технологиям.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус граждане должны получать в течение суток после поступления материалов в лабораторию.



