В создании специальности консультанта по грудному вскармливанию не нашли смысла
Все специалисты, которые сейчас существуют, могут обучиться налаживанию грудного вскармливания, заявил НСН гинеколог Мария Милютина.
В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с грудным вскармливанием, женщина может обратиться в женскую консультацию, заявила НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Ранее замдиректора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, профессор кафедры акушерства Анна Олина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день очень нужны консультанты по поддержке грудного вскармливания, чтобы кормящие мамы могли получить консультацию после выписки из роддома.
«Если говорить про частные центры, то такие специалисты имеются. Обычно это врачи акушер-гинекологи, которые принимают роды, есть также отдельные доктора, которые ведут поддержку грудного вскармливания, есть акушерки в отделениях, которые занимаются налаживанием грудного вскармливания, прикладыванием к груди малышей, которых только что родили. Также есть выездная служба грудного вскармливания, которая очень-очень помогает. Эта служба выезжает на дом, если возникают какие-нибудь проблемы со здоровьем. Это очень важная вещь, это не требует каких-то больших вложений или суперпрограммы. Все специалисты, которые сейчас существуют, могут этому обучиться», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, кормящим мамам стоит обращаться к специалистам по любым беспокоящим их вопросам.
«Этот запрос может быть не сформулирован правильно, что зачастую приводит к тому, что все больше детей уходят на искусственное вскармливание. Иногда женщины не могут разобраться с процессов и принимают наилегчайшее решение. В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с грудным вскармливанием, женщина может обратиться в женскую консультацию. Поводом для обращения к специалистам могут стать недостаточная прибавка в весе у ребенка или же появившийся дискомфорт в груди», - заключила врач.
Ранее глава центра по поддержке грудного вскармливания ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Ольга Ладодо в пресс-центре НСН заявила, что кормление грудью - это профилактика онкологических заболеваний груди и яичников мамы.
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