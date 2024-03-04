В создании специальности консультанта по грудному вскармливанию не нашли смысла

Ранее замдиректора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, профессор кафедры акушерства Анна Олина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день очень нужны консультанты по поддержке грудного вскармливания, чтобы кормящие мамы могли получить консультацию после выписки из роддома.



«Если говорить про частные центры, то такие специалисты имеются. Обычно это врачи акушер-гинекологи, которые принимают роды, есть также отдельные доктора, которые ведут поддержку грудного вскармливания, есть акушерки в отделениях, которые занимаются налаживанием грудного вскармливания, прикладыванием к груди малышей, которых только что родили. Также есть выездная служба грудного вскармливания, которая очень-очень помогает. Эта служба выезжает на дом, если возникают какие-нибудь проблемы со здоровьем. Это очень важная вещь, это не требует каких-то больших вложений или суперпрограммы. Все специалисты, которые сейчас существуют, могут этому обучиться», - сказала собеседница НСН.