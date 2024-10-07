В аэропортах Казахстана усилен контроль из-за лихорадки Марбург

Мера предпринята после предупреждения ВОЗ о том, что миру грозит эпидемия. Вспышка уже зафиксирована в Руанде.



Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Он вызывает тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли.



Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН заявила, что характерными симптомами вируса Марбург является повышенная температура, которая может держаться до двух недель. С течением болезни развиваются проблемы с ЖКТ, которые чаще всего приводят к летальным случаям.

