В аэропортах Казахстана усилен контроль из-за лихорадки Марбург

В международных аэропортах Казахстана ввели бесконтактную проверку температуры у всех пассажиров, прибывающих из-за рубежа, из-за угрозы завоза вируса Марбург.

«Летальность до 90%»: Вирус Марбург грозит новой мировой пандемией

Мера предпринята после предупреждения ВОЗ о том, что миру грозит эпидемия. Вспышка уже зафиксирована в Руанде.

Марбург, как и Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Он вызывает тяжелое заболевание, которое часто заканчивается летальным исходом. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня, к симптомам относят резкое повышение температуры тела, сильную головную боль, тяжелое недомогание и мышечные боли.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН заявила, что характерными симптомами вируса Марбург является повышенная температура, которая может держаться до двух недель. С течением болезни развиваются проблемы с ЖКТ, которые чаще всего приводят к летальным случаям.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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