ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%

В этот раз специалисты уделяют особое внимание вирусу Марбург. Марбургская лихорадка — новый вирус с летальностью 90%. Вспышка заболевания произошла в африканской Руанде и теперь угрожает всему миру, сообщают ученые.



На данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, не существует. В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадки, боли в горле, сыпи, боли в животе, крови из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.



Марбург распространяется через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами.

Ранее доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался о новом штамме COVID-19 — ХЕС, отмечает RT. По его словам, ХЕС - потомок омикрона, такие мутации, как правило, более заразные, но менее опасные.