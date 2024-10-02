ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезные опасения по поводу высокой вероятности появления новой пандемии на планете.
В этот раз специалисты уделяют особое внимание вирусу Марбург. Марбургская лихорадка — новый вирус с летальностью 90%. Вспышка заболевания произошла в африканской Руанде и теперь угрожает всему миру, сообщают ученые.
На данный момент вакцины, одобренной ВОЗ, не существует. В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадки, боли в горле, сыпи, боли в животе, крови из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.
Марбург распространяется через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами.
Ранее доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказался о новом штамме COVID-19 — ХЕС, отмечает RT. По его словам, ХЕС - потомок омикрона, такие мутации, как правило, более заразные, но менее опасные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru