Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 благотворно влияют на работу разных систем организма, однако добрать их можно при помощи грамотного рациона, а не синтетических добавок, бесконтрольный прием которых может привести к опасной передозировке, сообщила НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Ученые назвали добавки с омега-3 самыми бесполезными: они не улучшают ни память, ни работу мозга. В статье исследователей, опубликованной в CNN Health, говорится, что для большинства здоровых людей эффект от их приема оказался значительно слабее, чем было принято считать. А положительное воздействие ученые связали с правильным образом жизни и качественным рационом, в котором регулярно присутствует рыба. Мухина отмечает, что говорить о полной бесполезности добавок с омега-3 некорректно, однако эти кислоты действительно лучше получать из пищи.