Народная артистка РФ Лариса Долина намерена исполнять больше песен о любви. В интервью ТАСС она сообщила, что приступает к новому этапу в своем творчестве. Долина отметила, что изменит ориентиры в творчестве. По мнению Рудченко, попытка артистки привлечь новую аудиторию, в том числе «аудиторию сочувствующих», может столкнуться с недоверием публики.

«У Ларисы Долиной сейчас сложный этап, потому что многие не верят её действиям. Как бы теперь это не сказалось на новом векторе: он может быть не так востребован, как она надеется. Конечно, пусть пытается завоевать новую аудиторию — аудиторию сочувствующих. На этой теме многие делали что‑то — та же Ольга Бузова, та же Татьяна Буланова. Но поверят ли Долиной — большой вопрос, ведь были не только слова, но и действия. Я не думаю, что зумеры будут участвовать в коллаборациях с Долиной, потому что у них другой ориентир», — сказал собеседник НСН.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала, что планирует открыть собственный джаз-клуб к своему дню рождения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

