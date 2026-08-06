«Аудитория сочувствующих»: Кому полюбится Долина на новом этапе карьеры
Попытка Ларисы Долиной привлечь новую аудиторию, в том числе «аудиторию сочувствующих», может столкнуться с недоверием публики, сказал НСН Павел Рудченко.
Продюсер Павел Рудченко в эфире НСН скептически оценил перспективы нового творческого этапа Ларисы Долиной.
Народная артистка РФ Лариса Долина намерена исполнять больше песен о любви. В интервью ТАСС она сообщила, что приступает к новому этапу в своем творчестве. Долина отметила, что изменит ориентиры в творчестве. По мнению Рудченко, попытка артистки привлечь новую аудиторию, в том числе «аудиторию сочувствующих», может столкнуться с недоверием публики.
«У Ларисы Долиной сейчас сложный этап, потому что многие не верят её действиям. Как бы теперь это не сказалось на новом векторе: он может быть не так востребован, как она надеется. Конечно, пусть пытается завоевать новую аудиторию — аудиторию сочувствующих. На этой теме многие делали что‑то — та же Ольга Бузова, та же Татьяна Буланова. Но поверят ли Долиной — большой вопрос, ведь были не только слова, но и действия. Я не думаю, что зумеры будут участвовать в коллаборациях с Долиной, потому что у них другой ориентир», — сказал собеседник НСН.
Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала, что планирует открыть собственный джаз-клуб к своему дню рождения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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