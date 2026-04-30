Печень трески разрешили консервировать прямо в море

Совет Федерации одобрил закон, который устраняет многолетнюю проблему рыбной отрасли — теперь консервы из печени трески можно производить прямо на борту прибрежных судов в Северном рыбохозяйственном бассейне, сообщил НСН один из авторов закона, сенатор от Приморского края Александр Ролик.

«До сих пор из-за несовершенства законодательства рыбаки были вынуждены выбрасывать ценнейший продукт за борт. Печень трески — это богатая витаминами еда, которую знает каждая семья. И всё это просто утилизировалось. Закон устраняет эту бессмыслицу», — заявил сенатор.

Проблема существовала из-за того, что срок годности охлаждённой печени трески вдвое меньше срока годности самой рыбы и значительно короче продолжительности промыслового рейса. До берегового завода продукт просто не доживал. До принятия поправок рыбаки-прибрежники привозили на берег для переработки лишь 30–40% добытой печени трески. Остальное утилизировалось прямо в море.

Новый закон разрешает производство, транспортировку, хранение и выгрузку консервов из печени трески непосредственно на борту судов прибрежного промысла в границах Северного рыбохозяйственного бассейна — Баренцева, Белого и Карского морей. Разрешение действует до 1 января 2030 года. Пять среднетоннажных судов Мурманского тралового флота уже оборудованы необходимыми мощностями — они позволят производить около 900 тысяч банок, что удвоит объёмы береговых заводов. При дооборудовании других судов производство может вырасти до 2–3,2 миллиона банок в год.

Ситуацию усугубляет общее снижение запасов трески: с 2021 по 2025 год общий допустимый улов сократился на 61,4%, и на 2026 год прогнозируется аналогичное снижение — около 21%. В этих условиях рациональное использование каждой тонны улова становится принципиально важным.

«Поддержка рыбохозяйственного комплекса — это не просто экономическая задача, это вопрос продовольственной безопасности. Закон написан вместе с отраслью, при поддержке Мурманской области. Продолжим эту работу», — заключил Ролик.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года — уже в нынешнем промысловом сезоне.

