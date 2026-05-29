На маркетплейсах очень часто можно встретить подделки БАДов, которые содержат множество токсичных веществ. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова.

«Лекарственные препараты покупают только по назначению врача и витамины точно также. За 2025 год продажи БАДов выросли до 182 млрд рублей, и 90% россиян пьют БАДы на регулярной основе. Каждый пятый тратит более пяти тысяч рублей на покупку БАДов. Тут встает вопрос о безопасности самих БАДов, о том, какие у нас сейчас составы. Мы часто видим на маркетплейсах подделки, где в составе есть дешевые сульфаты, красители, диоксиды титана, скрытые стеараты. Это все токсическая нагрузка на наш организм. Так что стресс и питание еще и усугубляются приемом таких дешевых добавок. Перед приемом БАДов и витаминов обязательна консультация с врачами, так как для каждого человека существует своя форма приема определенного БАДа. Только у одного магния есть семь форм», - рассказала она.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН заявил, что нелегальные биологически активные добавки проникают в Россию под видом пищевой продукции, а затем продаются на маркетплейсах.

