Подделки лишают здоровья: 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе
Ольга Гредусова раскрыла НСН, что каждый пятый тратит более пяти тысяч рублей на покупку БАДов, тогда как эти добавки надо принимать строго по назначению врача.
На маркетплейсах очень часто можно встретить подделки БАДов, которые содержат множество токсичных веществ. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт по функциональному питанию Ольга Гредусова.
{{related_post_Fb11gvAKko}}
«Лекарственные препараты покупают только по назначению врача и витамины точно также. За 2025 год продажи БАДов выросли до 182 млрд рублей, и 90% россиян пьют БАДы на регулярной основе. Каждый пятый тратит более пяти тысяч рублей на покупку БАДов. Тут встает вопрос о безопасности самих БАДов, о том, какие у нас сейчас составы. Мы часто видим на маркетплейсах подделки, где в составе есть дешевые сульфаты, красители, диоксиды титана, скрытые стеараты. Это все токсическая нагрузка на наш организм. Так что стресс и питание еще и усугубляются приемом таких дешевых добавок. Перед приемом БАДов и витаминов обязательна консультация с врачами, так как для каждого человека существует своя форма приема определенного БАДа. Только у одного магния есть семь форм», - рассказала она.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк в разговоре с НСН заявил, что нелегальные биологически активные добавки проникают в Россию под видом пищевой продукции, а затем продаются на маркетплейсах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: В Россию приедут 800 тысяч иностранцев
- «Кинопоиск» запретил публиковать рецензии на новинки
- Никакого самолечения: Психолог раскрыла, как маркетплейсы приводят к бесплодию
- Гинеколог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств
- «Ультиматумы не пройдут»: Европа осознала, что с Россией надо договариваться
- Около 30% компаний столкнулись с выгоранием сотрудников
- Суд на Украине заочно приговорил певицу Повалий к 12 годам тюрьмы
- Без паники: Как действовать при сокращении на работе
- Подделки лишают здоровья: 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе
- Туроператоры назвали самые популярные направления зарубежного отдыха