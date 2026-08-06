Генсек ООН осудил удары Украины по регионам России

По словам представителя организации, эти удары привели к человеческим жертвам среди мирного населения и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. Глава ООН также выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта и возросшими угрозами для судоходства в Черном и Азовском морях.

Антониу Гутерриш в очередной раз призвал стороны конфликта на Украине к срочной деэскалации ситуации, которая должна привести к незамедлительному и полному прекращению боевых действий.

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия должна быть готова к длительным боевым действиям на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

