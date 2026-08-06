Генсек ООН осудил удары Украины по регионам России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил атаки украинских беспилотников на несколько российских регионов. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, передает ТАСС.

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По словам представителя организации, эти удары привели к человеческим жертвам среди мирного населения и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. Глава ООН также выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта и возросшими угрозами для судоходства в Черном и Азовском морях.

Антониу Гутерриш в очередной раз призвал стороны конфликта на Украине к срочной деэскалации ситуации, которая должна привести к незамедлительному и полному прекращению боевых действий.

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия должна быть готова к длительным боевым действиям на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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