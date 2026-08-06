Матвиенко: граждан РФ могут предостеречь от посещения Армении

Российским гражданам и туристам могут порекомендовать воздержаться от визитов в Армению на фоне участившихся случаев задержания граждан по запросам третьих государств. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По словам главы верхней палаты парламента, при сохранении подобной практики Москва будет вынуждена официально предостеречь своих граждан от посещения республики.

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Эту тему политик подняла в ходе телефонных переговоров со спикером Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. В ходе диалога стороны также затронули внешнеполитические планы Еревана.

Матвиенко подчеркнула, что стремление армянского руководства вступить в Европейский союз полностью противоречит формату интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году сократился на две трети год к году и продолжит падать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияАрменияВалентина Матвиенко

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