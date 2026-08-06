Матвиенко: граждан РФ могут предостеречь от посещения Армении
Российским гражданам и туристам могут порекомендовать воздержаться от визитов в Армению на фоне участившихся случаев задержания граждан по запросам третьих государств. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
По словам главы верхней палаты парламента, при сохранении подобной практики Москва будет вынуждена официально предостеречь своих граждан от посещения республики.
Эту тему политик подняла в ходе телефонных переговоров со спикером Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном. В ходе диалога стороны также затронули внешнеполитические планы Еревана.
Матвиенко подчеркнула, что стремление армянского руководства вступить в Европейский союз полностью противоречит формату интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году сократился на две трети год к году и продолжит падать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска