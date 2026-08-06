Матвиенко: граждан РФ могут предостеречь от посещения Армении

Российским гражданам и туристам могут порекомендовать воздержаться от визитов в Армению на фоне участившихся случаев задержания граждан по запросам третьих государств. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

По словам главы верхней палаты парламента, при сохранении подобной практики Москва будет вынуждена официально предостеречь своих граждан от посещения республики.