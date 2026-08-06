Северный морской путь назвали перспективным направлением в развитии туризма
Северный морской путь может стать популярным трендом в туризме. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила политтехнолог Алена Август.
Она указала на «разворот интереса к внутреннему туризму», внутри которого «идёт борьба за оригинальность предложения».
По словам Август, в настоящее время «Русский север и Арктика в целом становятся все более интересны», в том числе и иностранным туристам.
«Такой интерес способствует во многом и развенчанию мифа о том, что на севере жить невозможно, а значит, может способствовать притоку населения в ту же Мурманскую область», – заключила эксперт.
Ранее губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска
- Гражданка России погибла на горнолыжном курорте во Франции