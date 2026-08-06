Северный морской путь назвали перспективным направлением в развитии туризма

Она указала на «разворот интереса к внутреннему туризму», внутри которого «идёт борьба за оригинальность предложения».

По словам Август, в настоящее время «Русский север и Арктика в целом становятся все более интересны», в том числе и иностранным туристам.

«Такой интерес способствует во многом и развенчанию мифа о том, что на севере жить невозможно, а значит, может способствовать притоку населения в ту же Мурманскую область», – заключила эксперт.

Ранее губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».