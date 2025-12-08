Мозг, либидо и депрессия: Диетолог раскрыла, в чем главная сила орехов

Грецкие орехи активируют половые гормоны, но есть их больше 60 граммов в день не стоит, сказала в эфире НСН Марият Мухина.

Орехи рекомендуются людям умственного труда, помогают избежать депрессии и даже повышают либидо, заявила в интервью НСН диетолог Марият Мухина.

Ученые из Южной Кореи ранее выяснили, что употребление орехов снижает риск развития депрессии примерно на 25%, результаты исследования опубликовали в журнале Nutrients. Мухина подтвердила влияние орехов на мозг.

«Считается, что грецкий орех потому и напоминает мозг, что очень хорошо улучшает работу мозга. Там содержится необходимое количество жиров Омега-3 и Омега-6, очень много магния, а также там достаточное количество белка, антиоксиданты, которые улучшают метаболизм мозга, витамин Е, селен, цинк. При этом депрессия - это органическое поражение мозга, нарушение синтеза гормонов мотивации, дофамина, гормонов удовольствия, норадреналина, эндорфинов и окситоцина. Все это как раз синтезируется из веществ, которые имеются в орехах. Считается, что орехи - это пища для людей, у которых очень интенсивно работает нервная система, для ученых», - отметила диетолог.

По ее словам, орехи могут улучшить и сексуальную жизнь.

«Нельзя сказать, что мы сейчас орехами вылечим все депрессии, но грецкие орехи, например, способствуют активации даже половых гормонов. Почему потеря либидо у многих связана с депрессией? Потому что данная особь уже не нужна для эволюции, она не может размножаться. Грецкие орехи, в частности, активируют работу релизинг-факторов, которые стимулируют половые железы, повышают настроение и фактически устраняют депрессию, если она эндогенная и связана именно с возрастом», - пояснила Мухина.
При этом диетолог подчеркнула, что безопасная доза орехов составляет до 30-60 граммов в день, поскольку в них есть токсичные вещества лигнаны, для избавления от которых орехи замачивают.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как употребление орехов, морепродуктов и зелени во время беременности влияет на IQ малыша.

ФОТО: ТАСС / Sebastian Gollnow / dpa
