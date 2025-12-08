При этом диетолог подчеркнула, что безопасная доза орехов составляет до 30-60 граммов в день, поскольку в них есть токсичные вещества лигнаны, для избавления от которых орехи замачивают.

