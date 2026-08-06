Wildberries добавит риски ударов БПЛА в страховку товаров
Онлайн-площадка Wildberries добавит риски повреждения или утраты товаров из-за терактов и атак украинских беспилотников в сервис страхования заказов. Об этом сообщает «Коммерсант».
Новые правила вступят в силу с 7 августа, а защита распространится на ситуации, когда продукция пострадала от падения обломков дрона или возникшего пожара. Компенсация будет действовать в периоды доставки, хранения в пунктах выдачи и обратной логистики при возврате, при этом максимальная выплата за один предмет достигнет 50 тысяч рублей.
Стоимость услуги составит от 1,96 до 5,6% от цены позиции, причем списание средств произойдет только после оформления заказа покупателем. В маркетплейсе подчеркнули, что такая услуга доступна исключительно на отечественном рынке и для расчетов в национальной валюте.
Между тем пострадавшим из-за атак на склады Wildberries предпринимателям могут предоставить отсрочки по налогам. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, который подчеркнул, что решение по мерам поддержки может быть принято уже на следующей неделе, сообщает «Профиль».
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