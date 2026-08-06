Wildberries добавит риски ударов БПЛА в страховку товаров

Стоимость услуги составит от 1,96 до 5,6% от цены позиции, причем списание средств произойдет только после оформления заказа покупателем. В маркетплейсе подчеркнули, что такая услуга доступна исключительно на отечественном рынке и для расчетов в национальной валюте.

Между тем пострадавшим из-за атак на склады Wildberries предпринимателям могут предоставить отсрочки по налогам. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, который подчеркнул, что решение по мерам поддержки может быть принято уже на следующей неделе, сообщает «Профиль».

