Депутат Останина внесет в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина подготовила законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на классическую итоговую аттестацию в форме госэкзаменов. Об этом сообщил ТАСС.
Инициатива предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об образовании». Автор документа считает, что практика применения тестового формата не достигла заявленных целей по снижению коррупционных рисков и не повысила доступность вузов для абитуриентов из сельской местности или малообеспеченных семей.
В пояснительной записке указывается на несправедливость приемной кампании, где отличники сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны призеров олимпиад. Парламентарий обратила внимание на недавние случаи, когда выпускники с максимальными баллами не смогли поступить на бюджетные места из-за сложившейся системы распределения.
По мнению Останиной, действующая модель проверки знаний в форме ЕГЭ заставляет школы натаскивать учеников на решение типовых заданий вместо системного освоения программы. Подобный подход снижает уровень аналитического мышления подростков, вызывает колоссальные психологические перегрузки и регулярно сопровождается сообщениями о нарушении прав школьников во время теперешних экзаменов.
Ранее Нина Останина призвала гарантировать бюджетные места в вузах набравшим 300 баллов на ЕГЭ абитуриентам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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