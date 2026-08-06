Депутат Останина внесет в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина подготовила законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на классическую итоговую аттестацию в форме госэкзаменов. Об этом сообщил ТАСС.

Инициатива предполагает внесение поправок в федеральный закон «Об образовании». Автор документа считает, что практика применения тестового формата не достигла заявленных целей по снижению коррупционных рисков и не повысила доступность вузов для абитуриентов из сельской местности или малообеспеченных семей.