Россия должна быть готова к длительным боевым действиям на Украине, поскольку европейские страны в ближайшее время не допустят урегулирования конфликта. Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, западные страны сделали ставку на продолжение конфликта и полное отрицание путей мирного урегулирования на Украине. Любые попытки наладить диалог сталкиваются с нежеланием европейцев достигать договоренностей.