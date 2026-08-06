В МИД РФ призвали готовиться к затяжным боям на Украине

Россия должна быть готова к длительным боевым действиям на Украине, поскольку европейские страны в ближайшее время не допустят урегулирования конфликта. Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, западные страны сделали ставку на продолжение конфликта и полное отрицание путей мирного урегулирования на Украине. Любые попытки наладить диалог сталкиваются с нежеланием европейцев достигать договоренностей.

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Дипломат подчеркнул, что переломить эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли удастся, так как Европа продолжит финансировать Украину. В связи с этим российской стороне необходимо «готовиться к долгосрочным военным действиям с продуманной стратегией».

Ранее Мирошник заявил, что киевский режим, игнорируя нормы международного права, закрепил статус государства-террориста, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:Родион МирошникСпецоперацияМИД РФ

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