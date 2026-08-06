Роскачество нашло опасные бактерии в бургерах пяти популярных сетей
Эксперты Роскачества выявили нарушения, включая следы кишечной палочки, в бургерах пяти крупнейших сетей общественного питания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роскачество закупило для лабораторных испытаний бургеры в 20 популярных заведениях фастфуда и проверило их по 488 параметрам. Оценка критериев безопасности и достоверности маркировки показала наличие на рынке, как образцовой продукции, так и грубых санитарных нарушений.
Главной проблемой стало систематическое игнорирование базовых правил гигиены. Прямые нарушения микробиологических требований зафиксировали у семи брендов, включая «Бюро» и «Dostaевский». При этом непосредственно кишечную палочку нашли в продукции пяти заведений: BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill, а еще несколько марок превысили допустимое количество микроорганизмов более чем в 15 раз.
Представители «The Бык», Torro Grill и Burger Heroes выразили категорическое несогласие с выводами ведомства. В комментарии для РБК сеть «The Бык» сообщила о запуске внутреннего аудита из-за удивления итогами проверки, а генеральный директор Burger Heroes Ольга Корнеева отметила отсутствие нарушений во время предыдущих инспекций Роспотребнадзора.
Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН ранее предложил проверить бургерные, работающие от магазинов.
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