Роскачество нашло опасные бактерии в бургерах пяти популярных сетей

Эксперты Роскачества выявили нарушения, включая следы кишечной палочки, в бургерах пяти крупнейших сетей общественного питания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскачество закупило для лабораторных испытаний бургеры в 20 популярных заведениях фастфуда и проверило их по 488 параметрам. Оценка критериев безопасности и достоверности маркировки показала наличие на рынке, как образцовой продукции, так и грубых санитарных нарушений.

Главной проблемой стало систематическое игнорирование базовых правил гигиены. Прямые нарушения микробиологических требований зафиксировали у семи брендов, включая «Бюро» и «Dostaевский». При этом непосредственно кишечную палочку нашли в продукции пяти заведений: BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill, а еще несколько марок превысили допустимое количество микроорганизмов более чем в 15 раз.