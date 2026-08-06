Дополнительные рейсы из Сочи в Сухум на судне на подводных крыльях будут пользоваться спросом у туристов, в том числе у тех, кто прилетает в Сухум из России. Об этом НСН заявил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

Судно на подводных крыльях "Комета 120М" с 10 августа начинает ходить три раза в неделю между Сухумом и Сочи, ранее оно ходило два дня в неделю по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Абхазии. Голов отметил, что дополнительные рейсы будут пользоваться спросом у туристов.