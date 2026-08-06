Новым рейсам на «Комете» между Сочи и Сухумом пообещали высокий спрос
На судне «Комета 120М» можно добраться из Сочи в Сухум быстрее, чем на автомобиле, сказал НСН Сергей Голов.
Дополнительные рейсы из Сочи в Сухум на судне на подводных крыльях будут пользоваться спросом у туристов, в том числе у тех, кто прилетает в Сухум из России. Об этом НСН заявил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
Судно на подводных крыльях "Комета 120М" с 10 августа начинает ходить три раза в неделю между Сухумом и Сочи, ранее оно ходило два дня в неделю по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Абхазии. Голов отметил, что дополнительные рейсы будут пользоваться спросом у туристов.
«Это удобно, надежно и будет пользоваться спросом. Пограничный пункт, конечно, будет, паспорта проверят, и все. На “Комете” можно будет добраться быстрее, чем на автомобиле. Такой маршрут также будет удобен тем, кто прилетает из России в Сухум, поскольку авиабилеты в Сочи дорогие. Он позволит быстро добраться из Сухума в Сочи», — сказал он.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в Абхазию приезжают два миллиона россиян, но для них пока еще не созданы удобные условия.
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