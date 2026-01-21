«Выявление липопротеинов низкой плотности позволит уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний, потому что можно будет назначить своевременные препараты. Ведь что такое холестерин? Это необходимый субстрат, чтобы ремонтировать сосуды. Но его избыток вреден, это все знают, этот анализ позволит выявить эти риски, которые связаны с атеросклерозом. Атеросклероз — это заболевание артерий, при котором на их стенках откладывается холестерин, это и есть основная причина инфарктов и инсультов. Поэтому это очень полезный анализ, чтобы предотвратить подобные вещи», - рассказал он.

Он отметил, что уже с 40 лет риски поражения артерий существенно увеличиваются.

«В сорокалетнем возрасте начинается активное увеличение вероятности поражения артериальных сосудов. Поэтому лучше выявлять это все на ранних сроках. У нас инфаркт резко омолодился, инсульт тоже. Симптомы появляются уже тогда, когда поражение артерий превышает 40-50% диаметра. Тогда уже появляется ощущение комка в грудной области, неприятные болевые ощущения, одышка, головокружение. Но это уже поздние симптомы. Обычно у нас на вялость и легкие головокружения вообще не обращают внимания, особенно мужчины. А потом выясняется, что уже требуется хирургическое вмешательство. А этого можно избежать», - добавил собеседник НСН.

В современной медицине имеются заблуждения по поводу сердечных болезней и подходов к их лечению, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.

