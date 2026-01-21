Врач рассказал, как предотвратить ранние инсульты и инфаркты
Уже с 40 лет риски поражения артерий существенно увеличиваются, что может приводить к ранним инсультам и инфарктам, заявил НСН Владимир Хорошев.
Симптомы поражения артерий, приводящие к инсульту, проявляются слишком поздно, когда уже может потребоваться хирургическое вмешательство, заявил НСН сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.
В программу обязательной диспансеризации по полису ОМС включили новый важный анализ — исследование уровня липопротеина в крови. Этот показатель помогает оценить генетическую предрасположенность к ранним сердечно-сосудистым заболеваниям. Теперь россияне в возрасте от 18 до 40 лет могут один раз пройти это обследование бесплатно, передаёт РИА Новости. Хорошев рассказал, что анализ нужно сдать даже без каких-либо симптомов.
«Выявление липопротеинов низкой плотности позволит уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний, потому что можно будет назначить своевременные препараты. Ведь что такое холестерин? Это необходимый субстрат, чтобы ремонтировать сосуды. Но его избыток вреден, это все знают, этот анализ позволит выявить эти риски, которые связаны с атеросклерозом. Атеросклероз — это заболевание артерий, при котором на их стенках откладывается холестерин, это и есть основная причина инфарктов и инсультов. Поэтому это очень полезный анализ, чтобы предотвратить подобные вещи», - рассказал он.
Он отметил, что уже с 40 лет риски поражения артерий существенно увеличиваются.
«В сорокалетнем возрасте начинается активное увеличение вероятности поражения артериальных сосудов. Поэтому лучше выявлять это все на ранних сроках. У нас инфаркт резко омолодился, инсульт тоже. Симптомы появляются уже тогда, когда поражение артерий превышает 40-50% диаметра. Тогда уже появляется ощущение комка в грудной области, неприятные болевые ощущения, одышка, головокружение. Но это уже поздние симптомы. Обычно у нас на вялость и легкие головокружения вообще не обращают внимания, особенно мужчины. А потом выясняется, что уже требуется хирургическое вмешательство. А этого можно избежать», - добавил собеседник НСН.
В современной медицине имеются заблуждения по поводу сердечных болезней и подходов к их лечению, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.
Врач рассказал, как предотвратить ранние инсульты и инфаркты
