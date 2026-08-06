Он добавил, что в вопросе маркировки единые требования также важны, однако надо учитывать, что книжная индустрия пересекается со многими смежными направлениями.

«В рамках маркировки могут быть ошибки, и они исправляются иногда не сразу. Надо по ситуации смотреть, это зависит от конкретной книги. Возможно, единый закон в этой сфере упростил бы как раз маркировку, но книгоиздание пересекается с большим количеством других направлений. Поэтому, если все регулирование объединить в одном законе, наверное, это бы помогло. Как минимум, было бы легче работникам книжной индустрии, потому что сейчас насчитывается несколько десятков документов, если не больше, регулирующих книжную отрасль», — подытожил он.

Ранее Евгений Капьев рассказывал НСН, что на проверку упоминания наркотиков в книгах издательство «Эксмо» потратило десятки тысяч человеко-часов, что замедлило выпуск новой продукции.

