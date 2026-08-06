Гендиректор «Эксмо»: Издателям необходим единый закон вместо десятка бумаг
Книжная отрасль регулируется десятками документов и пересекается со многими направлениями, заявил НСН Евгений Капьев.
Книжную отрасль в России регулируют десятки нормативных документов, и создание единого закона могло бы сильно упростить жизнь работникам индустрии, поделился с НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
О необходимости ввести единое федеральное законодательство для издательской отрасли заявила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, это помогло бы избежать противоречий и перегибов. Особое внимание она уделила вопросам маркировки произведений, содержащих упоминание наркотических средств. Капьев согласился, что регулирование книжного рынка сегодня довольно хаотичное.
«Все зависит от конкретных мер, что именно хотят сделать в этом законе. Но книгоиздание регулирует действительно большое количество различных нормативных документов, очень много различного есть нормотворчества, зачастую в этом непросто разбираться. Это точно можно признать. Есть много вопросов, которые мы постоянно поднимаем с точки зрения регулирования. Это и маркировки, и льготы какие-то. Наверное, можно было бы в этом законе это все объединить, но это логичнее обращаться к законодателям, насколько это правильно, так как что-то регулирует Гражданский кодекс, что-то отдельные указы, что-то отдельные законы. Непонятно до конца, насколько это реалистично, но точно объединить какие-то документы, думаю, возможно. Если сократить количество документов, регулирующих отрасль, то это точно помогло бы», — поделился собеседник НСН.
Он добавил, что в вопросе маркировки единые требования также важны, однако надо учитывать, что книжная индустрия пересекается со многими смежными направлениями.
«В рамках маркировки могут быть ошибки, и они исправляются иногда не сразу. Надо по ситуации смотреть, это зависит от конкретной книги. Возможно, единый закон в этой сфере упростил бы как раз маркировку, но книгоиздание пересекается с большим количеством других направлений. Поэтому, если все регулирование объединить в одном законе, наверное, это бы помогло. Как минимум, было бы легче работникам книжной индустрии, потому что сейчас насчитывается несколько десятков документов, если не больше, регулирующих книжную отрасль», — подытожил он.
Ранее Евгений Капьев рассказывал НСН, что на проверку упоминания наркотиков в книгах издательство «Эксмо» потратило десятки тысяч человеко-часов, что замедлило выпуск новой продукции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- Виноват Трамп? Почему Netflix прикрыл американский спин-офф «Игры в кальмара»
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- На границе Украины с Польшей начался коллапс из-за простоя портов в Одессе
- СМИ: БПЛА атаковал сухогруз Турции у берегов Новороссийска