Как понять норму сна и научиться ложиться раньше

«Как гаджеты оценивают стадии сна? Считается, что в глубокой стадии у нас сильнее расслабляются мышцы, а в поверхностном сне тонус мышц больше, как и частота пульса. И вот как раз по движению во сне, по частоте пульса датчик считывает, что это более поверхностный сон. Наверное, в быту, для того, чтобы понять, все ли хорошо, пользоваться можно. Но если человек сильно озабочен качеством сна, то, вероятнее всего, у него есть с ним проблемы, либо у него тревожное расстройство. А значит, такие гаджеты будут повышать тревожность. Самый главный лайфхак для того, чтобы раньше ложиться - раньше вставать. Биологические часы запускаются в момент пробуждения. Если вы будете постоянно просыпаться в разное время, то головной мозг перестанет понимать, когда ему пора спать. Что касается тяжелых одеял, то они нужны тем, у кого есть сенсорная недостаточность. Чаще всего, это немножко тревожные люди», - подытожил он.

Ранее Кудинов в беседе с НСН заявил, что то, что у молодежи в возрасте от 16 до 22 лет популярен белый шум, говорит о серьезной проблеме повышенной тревожности, так как прослушивание белого шума, чтобы уснуть - ненормально.



