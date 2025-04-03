Как понять норму сна и научиться ложиться раньше

Наладить засыпание поможет только ранний подъем, а вот постоянный мониторинг своего сна может говорить о повышенной тревожности, заявил НСН Павел Кудинов.

Норма сна у каждого человека индивидуальна, а спать достаточное количество времени и ложиться пораньше помогут только ранние подъемы. Об этом в беседе с НСН рассказал сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

Йельская школа медицины опубликовала результаты нового исследования, которое выявило связь между качеством сна и риском развития болезни Альцгеймера. В работе, опубликованной в Journal of Clinical Sleep Medicine, говорится, что нарушение архитектуры сна может привести к атрофии мозга и увеличить вероятность развития нейродегенеративного заболевания. Кудинов подтвердил, что некачественный сон действительно нарушает работу мозга.

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«Во время сна в его определённой фазе происходит перевод из кратковременной в долговременную память. Если сон нарушен, отсутствуют полноценные смены стадий сна от поверхностной к глубокой, то и процессы, за которые отвечает головной мозг во время сна, точно также нарушаются. И вполне реально, что зоны, отвечающие за перевод кратковременной в долговременную память, могут атрофироваться, потому что в процессе сна активно не используются. Норма сна абсолютно индивидуальна. На самом деле мы с ней рождаемся. Чаще всего это шесть-восемь часов сна. Если вы поспали восемь часов и выспались, то это ваша норма. А если шесть и чувствуете себя плохо, то вам нужно больше», - рассказал он.

По словам Кудинова, увлечение гаджетами по отслеживанию сна может говорить о тревожном расстройстве и даже провоцировать тревожность.

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«Как гаджеты оценивают стадии сна? Считается, что в глубокой стадии у нас сильнее расслабляются мышцы, а в поверхностном сне тонус мышц больше, как и частота пульса. И вот как раз по движению во сне, по частоте пульса датчик считывает, что это более поверхностный сон. Наверное, в быту, для того, чтобы понять, все ли хорошо, пользоваться можно. Но если человек сильно озабочен качеством сна, то, вероятнее всего, у него есть с ним проблемы, либо у него тревожное расстройство. А значит, такие гаджеты будут повышать тревожность. Самый главный лайфхак для того, чтобы раньше ложиться - раньше вставать. Биологические часы запускаются в момент пробуждения. Если вы будете постоянно просыпаться в разное время, то головной мозг перестанет понимать, когда ему пора спать. Что касается тяжелых одеял, то они нужны тем, у кого есть сенсорная недостаточность. Чаще всего, это немножко тревожные люди», - подытожил он.

Ранее Кудинов в беседе с НСН заявил, что то, что у молодежи в возрасте от 16 до 22 лет популярен белый шум, говорит о серьезной проблеме повышенной тревожности, так как прослушивание белого шума, чтобы уснуть - ненормально.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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