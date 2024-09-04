Незаметный сон: Сомнолог усомнилось в способности высыпаться за 30 минут

«Боюсь, что спать по 30 минут в день фактически невозможно. Современный медицинский консенсус заключается в том, что у каждого человека есть своя генетически определенная норма сна. Для большинства людей она составляет 7-8 часов, это малоизменяемый фактор в течение всей жизни. Если человек утверждает, что он спит совсем мало или не спит вообще на протяжении длительного времени, скорее всего, это означает, что у него бессонница с феноменом нарушения восприятия сна. Это такое состояние, когда человек может периодически на протяжении ночи на несколько секунд, минут или даже часов погружаться в сон, не замечая этого, без предшествующей сонливости, а затем так же незаметно просыпаться и продолжать свою мозговую активность с той же мысли, на которой он остановился до засыпания. При этом он нормально функционирует, ходит на работу. Если же здоровый человек не поспит трое суток подряд, то он теряет свою дееспособность — не может совершать какие-то последовательные действия, работать, учиться и так далее. Мужчине из Японии желательно сделать полисомнографию на протяжении нескольких ночей. Это исследование сна, которое однозначно показывает, находится ли человек во сне или нет», — сказала Черкасова.

Собеседница НСН также объяснила, чем чреват недостаток сна.

«Каждый из нас недосыпал или не спал вообще хотя бы одну ночь, и уже на следующую ночь нас подстерегали головная боль, разбитость, чувство подавленности, желание изолироваться, раздражение и иные проявления. Когда недосыпание длится от нескольких недель до нескольких месяцев, это угрожает психическому здоровью: существенно повышается риск тревожных расстройств, неврозов, депрессий. При этом проблемы со сном не приводят к шизофрении, не разрушают личность человека, но эмоциональные расстройства, несомненно, могут усугубляться под действием недостаточного сна. Если же человек недосыпает годами, у него может пошатнуться физическое здоровье: повышается вероятность артериальной гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции. Так что сон — это физиологическая потребность, необходимо получать его сообразно тому, что требует организм», — подытожила она.

Ранее Черкасова заявила, что сны о работе могут свидетельствовать о стрессе и скрытых страхах, если там происходят неприятные события.

