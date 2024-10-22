«Эффект плацебо!»: Сомнолог не поверил во влияние одеяла на качество сна
Чтобы улучшить качество сна, необходимо соблюдать правила гигиены, уменьшать активность в вечерние часы и постепенно уходить от рабочего режима за несколько часов до сна, сказал НСН Михаил Полуэктов.
Исследование влияния толщины одеяла на качество сна вызывает сомнения, поскольку благотворный результат может быть вызван эффектом плацебо, а доказать обратное невозможно. Об этом НСН заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.
Ученые из университета Флиндерса (Австралия) ранее провели эксперимент, который показал, что тяжелые одеяла лечат депрессию, СДВГ и улучшают сон. Одеяла также оказывают положительное влияние на нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и способствуют снижению хронических болей, следует из опубликованных в American Journal of Occupational Therapy результатах исследования. Полуэктов усомнился в достоверности полученных данных и предположил, что улучшение состояния больных может быть сопряжено с эффектом плацебо.
«По результатам проведенных исследований невозможно отделить эффект веса одеяла от эффекта плацебо. Подобрать “пустышку” для сравнения с настоящим одеялом невозможно. К тому же нельзя притвориться и ожидать чувства давления, если спишь под неутяжеленным одеялом. Действительно были получены некоторые данные, показывающие влияние одеяла на сон, но неизвестно, связано ли это с эффектом веса одеяла или с психологией. С другой стороны, если пациенту становится лучше, какая разница, по какой причине?» — сказал Полуэктов.
По словам собеседника НСН, медики, как правило, имеют дело с хронической бессонницей.
«Достаточно часто определенные события в жизни могут лишить человека сна на несколько ночей. Однако психика человека обычно справляется сама с такого рода потрясениями. Есть статистика, показывающая, что до 30% людей в течение года имеют стрессовые нарушения сна подобного рода. Однако врачи, как правило, имеют дело с хронической бессонницей, когда человек страдает месяцами и годами и никак не может справиться с нарушениями сна, потому что не знает, к кому обращаться, уже перепробованы все методы. Сомнологи пытаются подобрать таким пациентам более подходящие лекарственные препараты, используют методику когнитивно-поведенческой терапии (главный метод лечения хронической бессонницы). Пациент учится правильно применять практику гигиены сна, чтобы добиваться улучшения сна нелекарственным путем. Эффект этой программы сравним с эффектом снотворных и, в отличие от лекарств, не прекращается после их отмены», — отметил сомнолог.
В заключение Полуэктов объяснил, как самостоятельно улучшить качество сна.
«Самый главный способ — это соблюдение правил гигиены. Также важно уменьшить активность перед сном, ложиться и вставать в определенное время и за несколько часов до укладывания в постель переходить из рабочего режима в домашний», — подытожил он.
Не согласился с выводами австралийских ученых и председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон. Он назвал ерундой результаты исследования.
Ранее Ковальзон заявил, что сон в пижаме или ночной рубашке более привычен и комфортен с учетом российского климата.
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