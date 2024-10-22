«Эффект плацебо!»: Сомнолог не поверил во влияние одеяла на качество сна

«По результатам проведенных исследований невозможно отделить эффект веса одеяла от эффекта плацебо. Подобрать “пустышку” для сравнения с настоящим одеялом невозможно. К тому же нельзя притвориться и ожидать чувства давления, если спишь под неутяжеленным одеялом. Действительно были получены некоторые данные, показывающие влияние одеяла на сон, но неизвестно, связано ли это с эффектом веса одеяла или с психологией. С другой стороны, если пациенту становится лучше, какая разница, по какой причине?» — сказал Полуэктов.

По словам собеседника НСН, медики, как правило, имеют дело с хронической бессонницей.

«Достаточно часто определенные события в жизни могут лишить человека сна на несколько ночей. Однако психика человека обычно справляется сама с такого рода потрясениями. Есть статистика, показывающая, что до 30% людей в течение года имеют стрессовые нарушения сна подобного рода. Однако врачи, как правило, имеют дело с хронической бессонницей, когда человек страдает месяцами и годами и никак не может справиться с нарушениями сна, потому что не знает, к кому обращаться, уже перепробованы все методы. Сомнологи пытаются подобрать таким пациентам более подходящие лекарственные препараты, используют методику когнитивно-поведенческой терапии (главный метод лечения хронической бессонницы). Пациент учится правильно применять практику гигиены сна, чтобы добиваться улучшения сна нелекарственным путем. Эффект этой программы сравним с эффектом снотворных и, в отличие от лекарств, не прекращается после их отмены», — отметил сомнолог.

В заключение Полуэктов объяснил, как самостоятельно улучшить качество сна.

«Самый главный способ — это соблюдение правил гигиены. Также важно уменьшить активность перед сном, ложиться и вставать в определенное время и за несколько часов до укладывания в постель переходить из рабочего режима в домашний», — подытожил он.

Не согласился с выводами австралийских ученых и председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон. Он назвал ерундой результаты исследования.

Ранее Ковальзон заявил, что сон в пижаме или ночной рубашке более привычен и комфортен с учетом российского климата.

