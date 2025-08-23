Попова заявила о росте числа случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус»

Число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» растет в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

«Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и "Стратус" не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен», - отметила руководитель федерального агентства.

Попова пояснила, что каждый следующий геновариант коронавируса обычно меняется, инфекция должна приобрести особые свойства, чтобы выжить, и она становится более контагиозной. Как отметила глава Роспотребнадзора, последствия коронавируса могут быть разными, поэтому важно соблюдать профилактические меры и бережно относиться к здоровью.

Ранее Анна Попова назвала маловероятной новую пандемию COVID-19.

