Попова заявила о росте числа случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус»
Число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» растет в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.
«Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и "Стратус" не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Он более контагиозен, то есть более заразен», - отметила руководитель федерального агентства.
Попова пояснила, что каждый следующий геновариант коронавируса обычно меняется, инфекция должна приобрести особые свойства, чтобы выжить, и она становится более контагиозной. Как отметила глава Роспотребнадзора, последствия коронавируса могут быть разными, поэтому важно соблюдать профилактические меры и бережно относиться к здоровью.
Ранее Анна Попова назвала маловероятной новую пандемию COVID-19.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
