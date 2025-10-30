В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что решение Евросоюза запретить экспорт унитазов и другой сантехники в Россию обернется убытками для самих европейских компаний. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что европейские чиновники демонстрируют удовлетворение введенными ограничениями, однако производители сантехники несут серьезные финансовые потери. Дмитриев также обратил внимание на то, что представители бизнес-сообществ в Европе, включая Ассоциацию итальянских предпринимателей, считают подобную ситуацию негативной и отнюдь не забавной.