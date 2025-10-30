В РФПИ заявили, что запрет на экспорт унитазов ударит по производителям ЕС

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что решение Евросоюза запретить экспорт унитазов и другой сантехники в Россию обернется убытками для самих европейских компаний. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что европейские чиновники демонстрируют удовлетворение введенными ограничениями, однако производители сантехники несут серьезные финансовые потери. Дмитриев также обратил внимание на то, что представители бизнес-сообществ в Европе, включая Ассоциацию итальянских предпринимателей, считают подобную ситуацию негативной и отнюдь не забавной.

Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей

Запрет на экспорт унитазов и биде был включен в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС, вступивший в силу в октябре. Помимо этого, документ предусматривает отказ от импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и запрет на оказание туристических услуг в России.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что новые европейские санкции нанесут ущерб самому Евросоюзу, подчеркнув, что «в нынешней ситуации туалеты скорее понадобятся им самим». В Кремле напомнили, что Россия считает подобные ограничения незаконными и уже готовит ответные меры, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
