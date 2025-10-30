Трамп назвал «замечательной» встречу с Си Цзиньпином в Пусане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане (Республика Корея) прошла успешно и привела к принятию ряда важных решений. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Американский лидер отметил, что беседа с Си Цзиньпином была «замечательной», назвав китайского председателя «великим лидером сильной страны». Он также подчеркнул, что стороны приняли «много важных решений», отмечает RT.