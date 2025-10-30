Трамп назвал «замечательной» встречу с Си Цзиньпином в Пусане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане (Республика Корея) прошла успешно и привела к принятию ряда важных решений. Об этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.
Американский лидер отметил, что беседа с Си Цзиньпином была «замечательной», назвав китайского председателя «великим лидером сильной страны». Он также подчеркнул, что стороны приняли «много важных решений», отмечает RT.
Трамп высоко оценил итоги переговоров, заявив, что по условной шкале от нуля до десяти встреча заслуживает оценку «двенадцать». По его словам, Белый дом намерен опубликовать отдельное заявление с деталями достигнутых договорённостей.
Переговоры между Трампом и Си Цзиньпином продолжались около часа и сорока минут. Китайский лидер на их открытии выразил уверенность в необходимости поступательного развития двусторонних отношений и сообщил, что переговорщики двух стран уже достигли базового консенсуса по ключевым торгово-экономическим вопросам. Предыдущая встреча лидеров США и Китая состоялась в 2019 году на саммите G20 в Осаке, передает «Радиоточка НСН».
