Ипохондрические переживания могут быть нормой у здорового человека в случае угрозы жизни или здоровью, однако в наши дни люди могут страдать ими чаще из-за повышенной осведомленности о болезнях и медицине. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Андрей Шмилович.

За последние пять лет россиян-ипохондриков стало на 30% больше – люди ищут у себя смертельные болезни и бегут проверяться к врачам, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на специалистов. Скачок общей тревожности зафиксировали после пандемии. Ипохондрики переживают из-за пятнышка на теле, а затем гуглят симптомы, которые пугают их еще больше. Шмилович усомнился в достоверности этой статистики и рассказал, когда ипохондрические переживания являются нормой, а когда - расстройством.

«Это абсолютная глупость. Мне кажется, что это исследование далеко от социологического. А вообще ипохондрические переживания не всегда являются расстройством. Они могут быть в рамках психической нормы у здорового человека, имеющего определенный личностный склад. Тревога за свое здоровье может быть уместной в тех ситуациях, когда существуют реальные угрозы для здоровья. Например, эпидемия, экологическая катастрофа в том месте, где проживает человек. Грань между нормой и патологией, как и в остальных вопросах психиатрии, весьма размыта. У нас всегда в жизни есть что-то, к чему мы стремимся, для того, чтобы получить удовольствие: это может быть хобби, работа, личные отношения. Поэтому, когда внимание психики переключается с счастливого движения к удовольствию на ипохондрические размышления, тогда с этим надо психотерапевтически, либо медикаментозно работать», - рассказал он.