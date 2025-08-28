Психиатр рассказал, когда забота о здоровье становится нездоровой
Если человек вместо того, чтобы сосредоточиться на любимой работе, хобби или отношениях все время находится в тревоге за свое здоровье, то это ипохондрическое расстройство, и его нужно лечить, заявил НСН Андрей Шмилович.
Ипохондрические переживания могут быть нормой у здорового человека в случае угрозы жизни или здоровью, однако в наши дни люди могут страдать ими чаще из-за повышенной осведомленности о болезнях и медицине. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Андрей Шмилович.
За последние пять лет россиян-ипохондриков стало на 30% больше – люди ищут у себя смертельные болезни и бегут проверяться к врачам, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на специалистов. Скачок общей тревожности зафиксировали после пандемии. Ипохондрики переживают из-за пятнышка на теле, а затем гуглят симптомы, которые пугают их еще больше. Шмилович усомнился в достоверности этой статистики и рассказал, когда ипохондрические переживания являются нормой, а когда - расстройством.
«Это абсолютная глупость. Мне кажется, что это исследование далеко от социологического. А вообще ипохондрические переживания не всегда являются расстройством. Они могут быть в рамках психической нормы у здорового человека, имеющего определенный личностный склад. Тревога за свое здоровье может быть уместной в тех ситуациях, когда существуют реальные угрозы для здоровья. Например, эпидемия, экологическая катастрофа в том месте, где проживает человек. Грань между нормой и патологией, как и в остальных вопросах психиатрии, весьма размыта. У нас всегда в жизни есть что-то, к чему мы стремимся, для того, чтобы получить удовольствие: это может быть хобби, работа, личные отношения. Поэтому, когда внимание психики переключается с счастливого движения к удовольствию на ипохондрические размышления, тогда с этим надо психотерапевтически, либо медикаментозно работать», - рассказал он.
При этом Шмилович отметил, что рост обеспокоенности своим здоровьем может быть связан с доступностью информации о болезнях и медицине, что, в свою очередь, связано с развитием технологий.
«В психиатрии выделяют ипохондрический синдром, он может быть в форме обсессии, например, кардиофагия - боязнь инфаркта. А может быть так называемый ипохондрический бред, когда нарушения психики уже достаточно глубокие и требуют экстренного вмешательства. Я думаю, психотерапевты, которые участвовали в этом исследовании, сталкиваются в своей практике с большим количеством людей, пришедших к ним с озабоченностью своим здоровьем, в том числе и психическим. Есть такой феномен - моральная ипохондрия. Ну и стало больше ипохондриков здоровья – помешанные фанаты ЗОЖ. Я не вижу в этом ужаса, но объясняю это растущим уровнем медицинских знаний. Это объясняется развитием технологий и искусственного интеллекта», - подытожил он.
Ранее психолог Дарья Яушева посоветовала справляться с осенней хандрой долгими прогулками на свежем воздухе, легкой физической активностью и "планированием чего-то приятного", передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
