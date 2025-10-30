Митя Фомин рассказал, что нужно успеть до 30 лет

Митя Фомин заявил, что каждый человек должен быть кому-то нужным, а 30 лет — достаточно сознательный возраст, чтобы определиться с направлением по жизни.

Певец, актер, телеведущий Митя Фомин заявил, что каждому человеку нужен второй человек, ведь аутсайдерство — плохой знак. Об этом артист заявил на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

«До 30 лет нужно определиться с тем, что вы делаете, с чем вы идете в эту жизнь. Это уже достаточно сознательный возраст. Хотелось бы, конечно, чтобы к этому возрасту была уже семья. Но сейчас молодежь такая противоречивая, непонятно, что они хотят. Я слышал, что они жениться не хотят, рожать не хотят. Мне кажется, что без второго человека в этом мире достаточно сложно. Главное — оставаться человеком. Обществу нужен человек, которого невозможно ни на кого променять. Он может заниматься чем угодно, главное — быть нужным. Нужным в профессии, команде, семье, обществу. Аутсайдерство — плохой знак. Я нужен своим зрителям, своей команде. Я уверен, что и на моей улице будет фестиваль, полный любви и счастья», — приводит слова Фомина спецкор НСН.

Ранее Фомин выступил за то, чтобы алкоголь воспринимался как сопровождение праздника, однако если он становится деструктивным, то человеку нужно от него полностью отказаться.

