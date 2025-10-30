Митя Фомин рассказал, что нужно успеть до 30 лет
Митя Фомин заявил, что каждый человек должен быть кому-то нужным, а 30 лет — достаточно сознательный возраст, чтобы определиться с направлением по жизни.
Певец, актер, телеведущий Митя Фомин заявил, что каждому человеку нужен второй человек, ведь аутсайдерство — плохой знак. Об этом артист заявил на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».
«До 30 лет нужно определиться с тем, что вы делаете, с чем вы идете в эту жизнь. Это уже достаточно сознательный возраст. Хотелось бы, конечно, чтобы к этому возрасту была уже семья. Но сейчас молодежь такая противоречивая, непонятно, что они хотят. Я слышал, что они жениться не хотят, рожать не хотят. Мне кажется, что без второго человека в этом мире достаточно сложно. Главное — оставаться человеком. Обществу нужен человек, которого невозможно ни на кого променять. Он может заниматься чем угодно, главное — быть нужным. Нужным в профессии, команде, семье, обществу. Аутсайдерство — плохой знак. Я нужен своим зрителям, своей команде. Я уверен, что и на моей улице будет фестиваль, полный любви и счастья», — приводит слова Фомина спецкор НСН.
Ранее Фомин выступил за то, чтобы алкоголь воспринимался как сопровождение праздника, однако если он становится деструктивным, то человеку нужно от него полностью отказаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС потребовал от США соблюдать обязательства по нераспространению ЯО
- Митя Фомин рассказал, что нужно успеть до 30 лет
- Милонов объяснил необходимость бесплатных билетов в кино для крепких семей
- Москалькова предложила маркировать выплаты бойцам СВО для защиты от мошенников
- Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей
- Тося Чайкина раскрыла, с кем хочет записать совместную песню
- Русский национальный балет «Кострома» впервые представил шоу в Пекине
- При атаке дрона на «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник
- Средства ПВО сбили 24 украинских дрона над шестью регионами страны
- Захарова: Диалог с Японией возможен только после отказа от антироссийского курса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru