Москалькова предложила маркировать выплаты бойцам СВО для защиты от мошенников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести маркировку выплат, которые получают участники СВО за ранения, чтобы защитить их от действий мошенников.

По словам омбудсмена, в ее адрес поступает все больше обращений от военнослужащих, ставших жертвами обмана после получения компенсаций. Мошенники, как отметила Москалькова, предлагают вложить деньги в «выгодные проекты» или приобрести недвижимость, в результате чего бойцы теряют полученные средства, отмечает RT.

Она подчеркнула, что маркировка таких выплат могла бы стать временной мерой, позволяющей контролировать использование средств и предотвращать злоупотребления.

Кроме того, Москалькова напомнила, что участники специальной военной операции имеют право на бесплатную юридическую помощь и должны быть осведомлены о возможности ее получения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
