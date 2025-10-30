Москалькова предложила маркировать выплаты бойцам СВО для защиты от мошенников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести маркировку выплат, которые получают участники СВО за ранения, чтобы защитить их от действий мошенников.

По словам омбудсмена, в ее адрес поступает все больше обращений от военнослужащих, ставших жертвами обмана после получения компенсаций. Мошенники, как отметила Москалькова, предлагают вложить деньги в «выгодные проекты» или приобрести недвижимость, в результате чего бойцы теряют полученные средства, отмечает RT.