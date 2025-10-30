Москалькова предложила маркировать выплаты бойцам СВО для защиты от мошенников
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести маркировку выплат, которые получают участники СВО за ранения, чтобы защитить их от действий мошенников.
По словам омбудсмена, в ее адрес поступает все больше обращений от военнослужащих, ставших жертвами обмана после получения компенсаций. Мошенники, как отметила Москалькова, предлагают вложить деньги в «выгодные проекты» или приобрести недвижимость, в результате чего бойцы теряют полученные средства, отмечает RT.
Она подчеркнула, что маркировка таких выплат могла бы стать временной мерой, позволяющей контролировать использование средств и предотвращать злоупотребления.
Кроме того, Москалькова напомнила, что участники специальной военной операции имеют право на бесплатную юридическую помощь и должны быть осведомлены о возможности ее получения, передает «Радиоточка НСН».
