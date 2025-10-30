ЕС потребовал от США соблюдать обязательства по нераспространению ЯО

Евросоюз заявил о необходимости для США строго соблюдать международные обязательства в области ядерного нераспространения после сообщений о возобновлении ядерных испытаний. Об этом, как сообщили в Брюсселе, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас Анитта Хиппер.

Представитель пояснила, что Евросоюз призывает всех участников договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний выполнять взятые на себя обязательства, включая положения договора о нераспространении ядерного оружия.

Хиппер отметила, что заявления России и США о проведении ядерных испытаний не следует рассматривать одинаково, поскольку, по ее словам, каждая из ситуаций требует отдельного подхода.

Как напомнили в ЕС, договор о нераспространении ядерного оружия был открыт для подписания в 1968 году и вступил в силу 5 марта 1970 года. Документ направлен на предотвращение распространения ядерного оружия и развитие международного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
