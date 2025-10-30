ЕС потребовал от США соблюдать обязательства по нераспространению ЯО

Евросоюз заявил о необходимости для США строго соблюдать международные обязательства в области ядерного нераспространения после сообщений о возобновлении ядерных испытаний. Об этом, как сообщили в Брюсселе, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас Анитта Хиппер.

Представитель пояснила, что Евросоюз призывает всех участников договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний выполнять взятые на себя обязательства, включая положения договора о нераспространении ядерного оружия.