Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области

Еще один пострадавший обратился в Валуйскую ЦРБ после удара FPV-дрона по машине в селе Казинка. В Шебекино травмы получил сотрудник коммерческого предприятия, а в селе Бессоновка дрон атаковал служебный автобус — водитель с баротравмой был доставлен в белгородскую больницу № 2.

Гладков уточнил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По его данным, в результате атак также повреждены здания, объекты инфраструктуры и транспортные средства, передает «Радиоточка НСН».

