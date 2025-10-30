Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области
В результате серии атак беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удары были нанесены по нескольким районам области. В селе Колыхалино Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мужчина.
Еще один пострадавший обратился в Валуйскую ЦРБ после удара FPV-дрона по машине в селе Казинка. В Шебекино травмы получил сотрудник коммерческого предприятия, а в селе Бессоновка дрон атаковал служебный автобус — водитель с баротравмой был доставлен в белгородскую больницу № 2.
Гладков уточнил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По его данным, в результате атак также повреждены здания, объекты инфраструктуры и транспортные средства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобрнауки увеличит число бюджетных мест по инженерным и аграрным направлениям
- Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области
- Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за появления воздушных шаров
- Трамп назвал «замечательной» встречу с Си Цзиньпином в Пусане
- ЕС потребовал от США соблюдать обязательства по нераспространению ЯО
- Митя Фомин рассказал, что нужно успеть до 30 лет
- Милонов объяснил необходимость бесплатных билетов в кино для крепких семей
- Москалькова предложила маркировать выплаты бойцам СВО для защиты от мошенников
- Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей
- Тося Чайкина раскрыла, с кем хочет записать совместную песню
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru