Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области

В результате серии атак беспилотников ВСУ на территорию Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удары были нанесены по нескольким районам области. В селе Колыхалино Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль, ранен мужчина.

В Белгороде установили девять новых модульных укрытий

Еще один пострадавший обратился в Валуйскую ЦРБ после удара FPV-дрона по машине в селе Казинка. В Шебекино травмы получил сотрудник коммерческого предприятия, а в селе Бессоновка дрон атаковал служебный автобус — водитель с баротравмой был доставлен в белгородскую больницу № 2.

Гладков уточнил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По его данным, в результате атак также повреждены здания, объекты инфраструктуры и транспортные средства, передает «Радиоточка НСН».

